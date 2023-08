Schlechtes Vorbild? Tschechiens Präsident ohne Motorradhelm auf Achse

Der tschechische Präsident Petr Pavel (61) hat sich seinen Fehler eingestanden. © Michael Kappeler/dpa

Nachdem der Fernsehsender CNN Prima News ein Handyvideo des Vorfalls veröffentlichte, räumte der 61-Jährige am Donnerstag die Fahrt ein. "Ich erkenne meinen Fehler an und entschuldige mich für diesen offenkundigen Verkehrsverstoß", schrieb das Staatsoberhaupt.

Er sei nur kurz auf dem Weg zur Tankstelle gewesen, um die Reifen aufzupumpen, rechtfertigte sich Pavel. Der Präsident ist auf dem Video in seiner Freizeit in kurzen Hosen zu sehen.

Nun kündigte er an, an einer Benefizveranstaltung für Motorradfahrer teilzunehmen, die nach Unfällen auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Dort werde er einen Geldbetrag spenden, der höher liege als das in solchen Fällen übliche Bußgeld.

Verkehrsexperten sprachen von einem schlechten Vorbild für die Jugend. Der Präsident genießt in Tschechien Immunität und kann strafrechtlich nur bei Hochverrat und schweren Verstößen gegen die Verfassung belangt werden.