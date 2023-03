Politikerin ist gegen Sexualkunde in Schulen - nun wird sie mit 36 schon Oma

Lauren Boebert wird mit 36 Jahren bereits Großmutter. © POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Boebert vertritt den dritten Distrikt des US-Bundesstaats Colorado im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten und ist bekannt für ihre extremen Ansichten - sie liebt Waffen, ist radikale Abtreibungsgegnerin und steht nach wie vor voll hinter Ex-Präsident Donald Trump (76).

Neben ihrer umstrittenen politischen Karriere sorgt die US-Amerikanerin nun aber auch mit privaten Neuigkeiten für Aufsehen: Die Republikanerin wird schon bald Großmutter, und das im relativ jungen Alter von gerade einmal 36 Jahren.

Wie unter anderem die "New York Post" berichtet, verkündete Boebert vor Kurzem auf einem Event, dass ihr 17 Jahre alter Sohn Tyler im April Vater werde und sie somit zur Oma machen würde.

"Die Anzahl an Teenie-Müttern sind in ländlichen und konservativen Gegenden besonders hoch, denn dort versteht man die Kostbarkeit eines Lebens, das bald zur Welt kommt", so die ultra-konservative Politikerin. Das wird aber nicht von allen in den USA als etwas Positives angesehen.

Laut einem Report des Centers for Disease Control and Prevention gibt es bei jungen Frauen, die bereits im Teenager-Alter Babys bekommen, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr Nachwuchs schlechtere Schulabschlüsse erhält, öfter gesundheitliche Probleme hat, eher arbeitslos bleibt und sogar häufiger im Gefängnis landet als Kinder von älteren Müttern.