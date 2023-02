US-Republikaner veräppeln Präsident Biden zum Valentinstag!

Washington - Passend zum Valentinstag haben die US -Republikaner eigens Gratis-Fanartikel erstellt, die Präsident Joe Biden (80) und seine Demokraten aufs Korn nehmen.

Mit der Aktion hat US-Präsident Joe Biden (80) wahrscheinlich nicht gerechnet. © Alex Brandon/AP/dpa

"So wie auch die Schuldenobergrenze, hat meine Liebe für dich kein Ende", so der schwarze Text auf dem pinken Hintergrund eines Wallpapers. Daneben ein Sticker von Joe Bidens Gesicht mit lustiger Miene.

Diese Anspielung bezieht sich dabei auf die aktuelle Debatte um die Haushaltspolitik zwischen dem US-Präsidenten und dem von den Republikanern kontrollierten US-Kongress, in der Biden für die weitere Zahlungsfähigkeit der USA weitere Schulden aufnehmen möchte.

Doch auch für die Diskussion um die Migrationspolitik haben die Republikaner ihre kritische Sichtweise in einen humorvollen Valentins-Gruß fürs Handy verpackt: "Mein Herz ist so offen, wie Bidens Grenze", so der Schriftzug.

Um auf alle derzeitigen Debatten der US-Politik anzuspielen, gibt es natürlich auch etwas für Liebhaber, die sich über den Fund von Geheimdokumenten in Joe Bidens Privatbesitz amüsieren wollen: "Anders als Bidens Dokumente, werde ich meine Liebe für dich nicht verbergen."

Wie Romantisch.