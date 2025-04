Ex-Präsident Joe Biden attackiert Trump: "So viel Schaden und Zerstörung angerichtet"

Joe Biden (82) prangerte Trumps Zollpolitik und die massiven Kürzungen bei der Rentenbehörde an. © Nam Y. Huh/AP/dpa

Es sei "atemberaubend", wie viel Trump in weniger als 100 Tagen zerstört habe. Noch nie sei das Land so gespalten gewesen, sagte Biden auf einer Konferenz in Chicago.

"Wir können so nicht weitermachen - so gespalten, wie wir sind. Sie haben regelrecht die Axt an die Sozialversicherungsbehörden angelegt", so der ehemalige US-Präsident.

Die Rede war offiziell als Dankesrede vor der Behindertenorganisation "Advocates, Counselors and Representatives for the Disabled" gedacht. Diese hatte Biden für seine langjährigen Verdienste in der Sozialpolitik ausgezeichnet.

Der 82-Jährige ließ es sich jedoch nicht nehmen, sie in eine herbe Attacke gegen den amtierenden Präsidenten zu verwandeln, wie CNN und weitere Medien berichteten.

Die Regierung wolle die Sozialversicherung zerstören, sagte Biden. "Wovon zum Teufel reden die? Die Menschen haben diese Leistungen verdient. Sie haben bereits 7000 Beamte entlassen, darunter auch die erfahrensten", kritisierte der Ex-Präsident.

Die soziale Sicherheit müsse "zum Wohle der gesamten Nation" geschützt werden, sagte der Demokrat. Es gehe dabei nicht nur um Altersrenten. "Es geht darum, ein grundlegendes Vertrauensverhältnis zwischen Staat und Volk zu würdigen."