Mehr Bildungsgerechtigkeit an Chemnitzer Schulen

Berlin/Dresden/Chemnitz/Döbeln - Am 4. Juni haben Bund und Länder das Startchancen-Programm auf den Weg gebracht. Die Förderung kommt auch Chemnitzer Schülern zugute. Nach der SPD äußern sich jetzt auch die FDP und die Grünen zum Programm.

Die Stellvertretende Landesvorsitzende der FDP Sachsen Norma Grube (41) begrüßt das Startchancen-Programm und freut sich, dass viele Schulen vor Ort davon profitieren. © Kristin Schmidt

Insgesamt acht Schulen in Chemnitz profitieren von der Förderung.

Die Stellvertretende Landesvorsitzende der FDP Sachsen sowie Bildungspolitische Sprecherin auf Landesebene Norma Grube (41) begrüßt, dass die FDP Bundesministerin dieses Programm so entschlossen auf den Weg gebracht hat. Es helfe genau dort, wo die Herausforderungen für Schule und Schüler am größten seien.

"Allerdings stimmt mich das auch nachdenklich. Denn auch in Dresden werden 8 Schulen unterstützt, bei einer viel größeren Einwohnerzahl." Norma Grube zufolge bedeute das im Umkehrschluss, dass die Benachteiligung für Schüler in Chemnitz größer sei als in Dresden.

"Das sollte uns auch auf Kommunaler Ebene zu Denken geben. Es wäre in meinen Augen sinnvoll, genau hier anzusetzen und diese Benachteiligung auch über die Schulen hinaus zu mindern", sagt Norma Grube.