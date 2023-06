Ohne Gegenkandidat: Stephan Weil bleibt Landesvorsitzender

Aurich - Stephan Weil (64) bleibt Vorsitzender der SPD in Niedersachsen. Er wurde am Samstag bei einem Landesparteitag in Aurich mit 93,4 Prozent wiedergewählt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Bei seiner vorherigen Wiederwahl im Mai 2021 kam er nach Parteiangaben auf 96,65 Prozent.