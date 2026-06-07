AfD könnte in Sachsen-Anhalt regieren: Das sagt Björn Höcke

Erfurt - Eine AfD -geführte Landesregierung in Sachsen-Anhalt müsste nach Ansicht des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke (54) liefern. "Die haben jetzt eine ganz große Verantwortung", sagte Höcke der Deutschen Presse-Agentur.

Die AfD würde mit einem Sieg bei der sachsen-anhaltischen Landtagswahl große Verantwortung tragen, so der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke (54). © Martin Schutt/dpa

Der 54-Jährige zeigte sich überzeugt, dass seine Partei eine absolute Mehrheit in Sachsen-Anhalt braucht, um in Regierungsverantwortung zu kommen. "Und dann gibt es auch keine Entschuldigung mehr, keinen Koalitionsfrieden, den man einhalten muss, dann muss man zeigen, dass man's kann", sagte er.

Die AfD wird in Sachsen-Anhalt und auch in Thüringen von den jeweiligen Landesverfassungsschutzämtern als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet. Höcke gilt als Rechtsaußen in der AfD.

In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. Umfragen sehen die AfD mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (35) seit Monaten auf Platz eins - zuletzt kam sie in einer Mitte Mai veröffentlichten Insa-Umfrage auf 42 Prozent.

Höcke machte klar, dass für die AfD zwar auch eine Koalition infrage kommt, wenn sie keine absolute Mehrheit erreichen sollte - jedoch nur, wenn sie auch den Ministerpräsidenten stellt.