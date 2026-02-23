Björn Höcke in Düsseldorf: Rechtsextremist beleidigt Demonstrierende als "Opfer"

Düsseldorf - Mit einem Motivwagen des Künstlers Jacques Tilly, Chören und vielen Aktionsformen haben laut Polizei rund 7000 Menschen gegen einen Auftritt des Thüringer AfD-Landesparteichefs Björn Höcke (53) in Düsseldorf demonstriert.

Vor den Augen einiger Anwesenden hielt Björn Höcke am Montag seine Rede. © Henning Kaiser/dpa

Ein breites Bündnis aus Bürgerinitiativen, Gewerkschaften und zahlreichen weiteren Bereichen der Zivilgesellschaft beteiligte sich an dem bunten Widerstand gegen die AfD.

Das Mitglied der in Teilen rechtsextremen AfD hat am Abend bei einer Veranstaltung des Düsseldorfer Kreisverbands eine Rede gehalten und betitelte die Demonstrierenden unter anderem als "Opfer".

Vor der Veranstaltungshalle machten Tausende AfD-Gegner ihrem Unmut Luft. "Gegen den Faschismus", skandierten Demo-Teilnehmer lautstark.

Auf Transparenten standen Slogans wie "Wir alle sind die wehrhafte Demokratie", "Rote Karte für Nazis" oder "Lebe so, dass die AfD etwas dagegen hat". Andere skandierten: "Keine Böcke auf Höcke" oder wiederholten in lieblich verpackter Melodie den immer gleichen Schmäh-Gesang: "Scheiß AfD".

Vor dem Veranstaltungsort wurde auch ein Anti-AfD-Wagen von Tilly aufgefahren. Darauf zu sehen war ein großer bunter Fisch mit der Aufschrift "Wir sind mehr!", der einen kleineren mit der Aufschrift "Wir sind das Volk!" frisst.