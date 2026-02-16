Redeverbot scheitert: Höcke tritt auf, 3500 Menschen protestieren

Im Allgäu haben nach Polizeiangaben etwa 3500 Menschen gegen einen Wahlkampf-Auftritt von Björn Höcke (53, AfD) demonstriert.

Von Kathrin Zeilmann, Christian Rüdiger

Lindenberg im Allgäu - Im Allgäu haben nach Polizeiangaben etwa 3500 Menschen gegen einen Wahlkampf-Auftritt von Björn Höcke (53, AfD) demonstriert.

Björn Höcke (53) trat bei einem AfD-Kommunalwahlkampf in Bayern an.
Björn Höcke (53) trat bei einem AfD-Kommunalwahlkampf in Bayern an.  © Felix Kästle/dpa

Thüringens AfD-Fraktionschef trat beim AfD-Kommunalwahlkampf in Lindenberg (Landkreis Lindau) im stadteigenen Löwensaal auf, dorthin kamen laut Polizei etwa 600 Menschen.

Außerdem gab es etwa 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer weiteren Demo, die nach Worten einer Polizeisprecherin dem "rechten Spektrum" zuzuordnen war.

Die Stadt Lindenberg hatte versucht, juristisch gegen die Höcke-Rede vorzugehen, und sich auf die bayerische Gemeindeordnung berufen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) jedoch sah keinen Grund für ein Redeverbot für den Thüringer AfD-Chef.

Zahlreiche Menschen demonstrierten gegen Höckes-Auftritt.
Zahlreiche Menschen demonstrierten gegen Höckes-Auftritt.  © Felix Kästle/dpa

Höcke selbst ließ sich von dem zunächst drohenden Redeverbot nicht beirren und schrieb auf seinem Twitter-Profil: "Redeverbote für Oppositionspolitiker? Ihr macht mir Spaß. Na, dann komme ich doch erst recht!"

Titelfoto: Felix Kästle/dpa

Mehr zum Thema Björn Höcke: