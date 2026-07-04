Höcke spricht über ein "großartiges Deutschland" und vergleicht es mit Autobahn-Toiletten

Erfurt - Thüringens AfD-Chef Björn Höcke (54) rechnet fest mit einem Sieg von Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (35) bei der Landtagswahl Anfang September.

Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke hat auf dem Bundesparteitag großen Applaus geerntet. © Sebastian Kahnert/dpa

"Ich bin mir sicher, du bist der nächste Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt", rief Höcke Siegmund beim AfD-Bundesparteitag in Erfurt zu und erntete großen Applaus. "Wir sind auf der Siegesstraße der Geschichte unterwegs." Die Brandmauer habe die AfD groß gemacht.

In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. Die AfD steht dort seit Monaten in Umfragen auf Platz eins und rückt mit Werten jenseits der 40-Prozent-Marke immer näher an die Möglichkeit heran, eine absolute Mehrheit zu erreichen.

In seiner Rede skizzierte Höcke, was für ihn ein "großartiges Deutschland" sei. Ein großartiges Deutschland sei ein Land, in dem die öffentlichen Plätze sauber und gepflegt seien. "Schauen Sie auf den Zustand der Autobahntoiletten eines Landes und Sie erkennen den Zustand der Gesellschaft", sagte er.