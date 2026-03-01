Proteste gegen Höcke-Auftritt in Reutlingen

Reutlingen - Begleitet von Protesten ist der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke (53) in Reutlingen aufgetreten. Rund 1000 Menschen zogen mit Sprechchören zur Veranstaltungshalle. Es blieb zunächst ruhig. Die Teilnehmenden hatten Transparente mit den Botschaften "Wer AfD wählt weiß, dass er Nazis wählt" und "Björn Höcke ist ein Nazi" dabei.

Thüringens AfD-Fraktions-Chef Björn Höcke spricht bei einer AfD-Wahlkampfveranstaltung in Reutlingen. © Christoph Schmidt/dpa

Die Polizei war auf Konflikte vorbereitet. "Wir haben uns auf verschiedene Szenarien vorbereitet und sind mit einer ausreichenden Zahl an Einsatzkräften vor Ort", sagte ein Polizeisprecher. Zur genauen Zahl machte er keine Angaben, sprach jedoch von einem "deutlich dreistelligen Bereich". Auch mit Pferden und Hunden waren Beamte unterwegs. Flutlicht wurde aufgebaut.

Der Thüringer AfD-Chef ist umstritten. Zweimal wurde er wegen der Verwendung einer verbotenen Nazi-Parole rechtskräftig verurteilt. In Thüringen wird die AfD vom dortigen Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet.

Der AfD-Kreisverband Reutlingen um den Direktkandidaten Maximilian Gerner hatte Höcke in die Wittumhalle im Ortsteil Rommelsbach eingeladen.

AfD-Landeschef Markus Frohnmaier (35) war nicht anwesend. Neben Höcke sprachen auch der AfD-Bundestagsabgeordnete Christian Zaum (56) aus NRW und der AfD-Landtagsabgeordnete Sandro Scheer (48) aus Stuttgart. Ihre Beiträge wurden in der mit rund 700 Menschen voll besetzten Veranstaltungshalle immer wieder von starkem Applaus begleitet.

Zu den Protesten hatte ein "Bündnis Gemeinsam & Solidarisch gegen Rechts - in Reutlingen und Tübingen" aufgerufen.