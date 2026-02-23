Rechtspolitiker Höcke in Düsseldorf erwartet: Demonstrierende bringen sich in Stellung

Düsseldorf - Rund drei Stunden vor dem geplanten Auftritt von AFD-Landesparteichef Björn Höcke (53) haben sich in Düsseldorf schon mehrere Hundert Demonstrierende zum Protest versammelt.

Björn Höcke soll am Montagabend auf einer Veranstaltung des Düsseldorfer AfD-Kreisverbandes eine Rede halten. © Felix Kästle/dpa

Das Mitglied der in Teilen rechtsextremen AfD soll am Abend bei einer Veranstaltung des Düsseldorfer Kreisverbands eine Rede halten.

Bei den nordrhein-westfälischen Kommunalwahlen im vergangenen Herbst hatte die Partei in Garath einen Spitzenwert von rund 32 Prozent erzielt.

Vor dem Veranstaltungsort wurde auch ein Anti-AfD-Wagen des Düsseldorfer Künstlers Jacques Tilly (62) aufgefahren.

Darauf zu sehen war ein großer bunter Fisch mit der Aufschrift "Wir sind mehr!", der einen kleineren mit der Aufschrift "Wir sind das Volk!" frisst. Auf Schildern der Demonstranten war etwa "Widerstand gegen Nazis" und "Gemeinsam gegen rechts" zu lesen.

Am Sonntag hatten bereits Tausende gegen einen Auftritt Höckes beim AfD-Neujahrsempfang im Dortmund demonstriert. Der Rechtsaußen-Politiker ist derzeit auf Tour durch das größte Bundesland. Im März steht beim Landesparteitag der AfD eine Richtungsentscheidung bei den Vorstandswahlen an.