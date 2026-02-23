Rechtspolitiker Höcke in Düsseldorf erwartet: Demonstrierende bringen sich in Stellung
Von Bettina Grönewald, Maurice Hossinger
Düsseldorf - Rund drei Stunden vor dem geplanten Auftritt von AFD-Landesparteichef Björn Höcke (53) haben sich in Düsseldorf schon mehrere Hundert Demonstrierende zum Protest versammelt.
Das Mitglied der in Teilen rechtsextremen AfD soll am Abend bei einer Veranstaltung des Düsseldorfer Kreisverbands eine Rede halten.
Bei den nordrhein-westfälischen Kommunalwahlen im vergangenen Herbst hatte die Partei in Garath einen Spitzenwert von rund 32 Prozent erzielt.
Vor dem Veranstaltungsort wurde auch ein Anti-AfD-Wagen des Düsseldorfer Künstlers Jacques Tilly (62) aufgefahren.
Darauf zu sehen war ein großer bunter Fisch mit der Aufschrift "Wir sind mehr!", der einen kleineren mit der Aufschrift "Wir sind das Volk!" frisst. Auf Schildern der Demonstranten war etwa "Widerstand gegen Nazis" und "Gemeinsam gegen rechts" zu lesen.
Am Sonntag hatten bereits Tausende gegen einen Auftritt Höckes beim AfD-Neujahrsempfang im Dortmund demonstriert. Der Rechtsaußen-Politiker ist derzeit auf Tour durch das größte Bundesland. Im März steht beim Landesparteitag der AfD eine Richtungsentscheidung bei den Vorstandswahlen an.
Höcke-Hausverbot von SPD, Volt und Linke gescheitert
Der 53-jährige Höcke ist zweimal wegen der Verwendung einer verbotenen Nazi-Parole rechtskräftig verurteilt worden. Die von ihm geführte Thüringer AfD wird vom dortigen Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet.
In Düsseldorf haben drei Bündnisse unter dem Motto "Kein Platz für Faschisten in Düsseldorf" und "Garath ist bunt, nicht braun" dazu aufgerufen, an Aufzügen durch die Stadt und anderen Protestaktionen teilzunehmen - darunter das Bündnis "Düsseldorf stellt sich quer". Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und zahlreiche weitere Unterstützer haben sich in den Protest eingereiht.
Zuvor war ein gemeinsamer Antrag von SPD, Volt und Linke an den Düsseldorfer Rat gescheitert, Höcke Hausverbot in den städtischen Veranstaltungsräumen zu erteilen.
Die Ratsmehrheit hatte Bedenken, ob das rechtskonform wäre, will sich aber dafür einsetzen, eine rechtssichere Grundlage für künftige Fälle zu schaffen.
Titelfoto: Felix Kästle/dpa