Boris Palmer kritisiert neues Rauchverbot: "Weder Raucher noch Bürger laufen mit Zollstock herum"

Stuttgart - Kaum ist das neue Nichtraucherschutzgesetz in Kraft, steht es schon in der Kritik. Seit dem 1. Juni gelten in Baden-Württemberg strengere Regeln - doch vor allem in den Kommunen stößt das Gesetz auf wenig Gegenliebe.

Boris Palmer (54, parteilos) kritisiert das neue Nichtraucherschutzgesetz. © Christoph Schmidt/dpa

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (54, parteilos) bezeichnet es als nicht praktikabel, der Stuttgarter Frank Nopper (65, CDU) kritisiert es als "kein sehr ausgereiftes und praxistaugliches Werk der Gesetzgebungskunst".

Nun will das Land nachbessern. "Natürlich nehmen wir alle Rückmeldungen, die wir bekommen, ernst", sagte Gesundheitsminister Oliver Hildenbrand (38, Grüne) - selbst einer der wenigen Raucher in der Landesregierung. Gesetze müssten gut nachvollziehbar und umsetzbar sein, deshalb würden die Anwendungshinweise zum Gesetz aktualisiert.

Ein konkretes Problem für die Rathauschefs: Das Gesetz definiert nicht eindeutig, wie groß Rauchverbotsbereiche rund um Bushaltestellen sein sollen.

Hildenbrand hat dafür einen pragmatischen Vorschlag - er orientiert sich an den Halteverboten der Straßenverkehrsordnung: "15 Meter vor dem Schild, 15 Meter nach dem Schild auf einer Breite von 2,5 Metern dürfen keine Autos halten", sagte Hildenbrand. "Vielleicht ist das eine gute Orientierungsgröße: Dort, wo nicht gehalten werden darf, darf auch nicht geraucht werden."