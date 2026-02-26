Palmer mahnt Fairness an im Streit um Hagel-Video: "kann Koalition erschweren"

Boris Palmer (53, parteilos) kritisierte das Vorgehen einer Grünen-Politikerin aufs Schärfste. © Christoph Schmidt/dpa

Inhaltlich gebe er der Grünen-Politikerin und Bundestagsabgeordneten Zoe Mayer zwar recht. Ihr Vorgehen sei kritisch, sagte Palmer in einem Facebook-Post. "Es gibt in der Politik viele konkurrierende Ziele. Die Kunst besteht darin, diese in Einklang zu bringen. Das berechtigte Anliegen, das Zoe Mayer umtreibt, hätte auch in zwei Wochen Aufmerksamkeit gefunden", so der Oberbürgermeister.

Ein acht Jahre altes Video so kurz vor der Wahl zum Thema zu machen, erwecke bei vielen unweigerlich den Eindruck, es gehe gar nicht um die Sache, sondern nur darum, dem politischen Gegner zu schaden. "Die Betonung liegt auf acht Jahre altes Video", fügte Palmer hinzu.

Der frühere Grünen-Politiker warnte vor den Folgen, die die Grünen Stimmen kosten könnten. "Es kann eine Koalition mit der CDU erschweren. Ein belastetes Klima kostet Einfluss, vor allem, falls man die Wahl verliert und in einer Koalition als Juniorpartner darum kämpfen muss, eigene Positionen zu sichern", sagte Palmer.

Das Problem sei, dass ausgerechnet eine Bundestagsabgeordnete der Grünen zwölf Tage vor der Wahl ein acht Jahre altes Video kommentiert und damit den Kandidaten der CDU für das Ministerpräsidentenamt zu beschädigen versucht.

"Sie sagt ausdrücklich, dass sie das nicht mit Cem Özdemir abgestimmt und ihn nicht gefragt hat. Ich finde, es wäre besser gewesen, sie hätte das getan und mit ihrer berechtigten Kritik zwei Wochen gewartet."