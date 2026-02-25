Wirbel um altes Interview! CDU-Politiker gibt zu: "Das war Mist"

Stuttgart - Seit rund 15 Jahre liegt das Amt des Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg in Grünen -Händen, genauer gesagt in denen von Winfried Kretschmann (77). Das will die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Manuel Hagel (37) bei der bevorstehenden Landtagswahl im März ändern. Doch nun sorgt ein altes Interview für Wirbel. Hagel selbst distanziert sich.

Manuel Hagel (37, r.) tritt bei der Landtagswahl am 8. März für die CDU an. © dpa | Katharina Kausche

Vor dem MP-Triell, zu dem neben Hagel am Dienstagabend auch der prä­de­s­ti­nierte Grünen-Nachfolger Cem Özdemir (60) und Markus Frohnmaier (34, AfD) vom SRW geladen waren, verbreitete sich ein Gespräch des CDU-Politikers aus dem Jahr 2018 in den sozialen Medien.

ln dem Podcast "Auf ein Bier mit" redete er damals über einen Besuch in einer Realschule im Altdonau-Kreis. "Eine Klasse, 80 Prozent Mädchen. Also da gibt's für 29-jährige Abgeordnete schlimmere Termine als diesen", erzählte er mit breitem Grinsen. Im Netz ist die Verwunderung nun groß. Wie ist der Kommentar von Hagel zu verstehen?

Die Bundestagsabgeordnete Zoe Mayer (30, Grüne) sprach in der Vergangenheit über eigene Erfahrungen mit Sexualisierung in dem Alter der Schülerinnen - und meldete sich auf TikTok zu dem Clip des 37-Jährigen zu Wort. "Was meint ein Mann damit, wenn er sagt, dass es ein besonders schöner Termin ist, wenn er in einem Zimmer mit maximal 16-Jährigen sitzt?", fragt die Politikerin.

In dem Clip erinnerte sich Hagel noch genau an eine Schülerin: "Sie hieß Eva. Braune Haare, rehbraune Augen."