Wirbel um altes Interview! CDU-Politiker gibt zu: "Das war Mist"
Stuttgart - Seit rund 15 Jahre liegt das Amt des Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg in Grünen-Händen, genauer gesagt in denen von Winfried Kretschmann (77). Das will die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Manuel Hagel (37) bei der bevorstehenden Landtagswahl im März ändern. Doch nun sorgt ein altes Interview für Wirbel. Hagel selbst distanziert sich.
Vor dem MP-Triell, zu dem neben Hagel am Dienstagabend auch der prädestinierte Grünen-Nachfolger Cem Özdemir (60) und Markus Frohnmaier (34, AfD) vom SRW geladen waren, verbreitete sich ein Gespräch des CDU-Politikers aus dem Jahr 2018 in den sozialen Medien.
ln dem Podcast "Auf ein Bier mit" redete er damals über einen Besuch in einer Realschule im Altdonau-Kreis. "Eine Klasse, 80 Prozent Mädchen. Also da gibt's für 29-jährige Abgeordnete schlimmere Termine als diesen", erzählte er mit breitem Grinsen. Im Netz ist die Verwunderung nun groß. Wie ist der Kommentar von Hagel zu verstehen?
Die Bundestagsabgeordnete Zoe Mayer (30, Grüne) sprach in der Vergangenheit über eigene Erfahrungen mit Sexualisierung in dem Alter der Schülerinnen - und meldete sich auf TikTok zu dem Clip des 37-Jährigen zu Wort. "Was meint ein Mann damit, wenn er sagt, dass es ein besonders schöner Termin ist, wenn er in einem Zimmer mit maximal 16-Jährigen sitzt?", fragt die Politikerin.
In dem Clip erinnerte sich Hagel noch genau an eine Schülerin: "Sie hieß Eva. Braune Haare, rehbraune Augen."
Aussagen von CDU-Spitzenkandidat sorgen im Netz für Ärger
Manuel Hagel: "Meine Frau hat mir damals direkt den Kopf gewaschen"
"Als ich gehört habe, Sie kommen, wollte ich erst gar nicht kommen", so Hagel über die Worte der Teenagerin. Doch er habe sich dann doch ganz gut geschlagen.
"Warum muss es um das Aussehen des Mädchens gehen, wenn doch eigentlich ihre Frage im Mittelpunkt steht?", wundert sich Mayer in ihrem Video und spricht damit vielen anderen Usern auf X und TikTok aus der Seele.
In der Nacht zu Mittwoch erklärte Hagel auf eine Nachfrage von TAG24: "Der Einstieg für dieses Interview 2018 war Mist. Meine Frau hat mir damals direkt den Kopf gewaschen."
In Bezug auf das TikTok der Grünen-Politikerin sagte der Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag von Baden-Württemberg: "Frau Dr. Mayer kommt damit jetzt 11 Tage vor der Landtagswahl sieben Jahre zu spät." Auch in der SWR-Debatte hatte er sich am späten Dienstagabend von seinen früheren Aussagen distanziert.
Bislang kommt die CDU weniger als zwei Wochen vor der Landtagswahl am 8. März bei Umfragen auf rund 28 Prozent (bei der Wahl 2021 waren es 24,1 Prozent). Die seit 2011 regierenden Grünen erreichen derzeit nur 22 Prozent (2021 32,6), die AfD 20 (9,7).
Erstmeldung 6.19 Uhr, Update 14.07 Uhr.
