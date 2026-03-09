Nach Skandal-Video mit Hagel: Palmer kann sich "in Seele der CDU gut reinversetzen"

Stuttgart - Nach der Landtagswahl ist die Wut in der Südwest- CDU immer noch groß - die Christdemokraten werfen den Grünen nach der Veröffentlichung eines Videos über Spitzenkandidat Manuel Hagel (37) eine "Schmutzkampagne" vor. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (53, parteilos) kann die Wut nachvollziehen.

Boris Palmer (53, parteilos) glaubt nicht an eine Schmutzkampagne der Grünen, zeigt aber Mitgefühl für die Lage der CDU. © Christoph Schmidt/dpa

"Ich kann mich in die Seele der CDU da gut reinversetzen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Es sei schon schmerzhaft, einen so sicher geglaubten Sieg auf den letzten Metern zu verlieren, sagte Palmer zum Abschneiden der CDU am Abend.

Und wenn man dann noch den Eindruck habe, dass es unfair gewesen sei, könne er verstehen, wenn man auch harte Worte benutze. CDU-Generalsekretär Tobias Vogt hatte etwa kurz vor der Wahl von einer Schmutzkampagne der Grünen gesprochen, die "Menschen vernichte".

Palmer glaubt aber nicht an eine orchestrierte Kampagne bei den Grünen. Für die Union klinge unglaubwürdig, wenn eine Bundestagsabgeordnete sage, sie habe etwas gepostet und mit niemandem gesprochen.

"Das können die sich nicht vorstellen, weil es bei denen solche Abgeordnete nicht gibt", sagte Palmer. "Bei den Grünen gibt es Abgeordnete, die das tatsächlich auf eigene Rechnung machen, auch wenn man es nicht glauben kann, und es natürlich vollkommen absurd ist."

Palmer war selbst lange Mitglied der grünen Partei.