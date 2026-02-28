Grünen-Politiker Özdemir mit Ansage bei Migration: "Sind auf Weltoffenheit angewiesen. Aber ..."

Stuttgart - Der Grünen-Spitzenkandidat zur Landtagswahl in Baden-Württemberg , Cem Özdemir (60), hat sich für eine stärkere Steuerung der Einwanderung nach Deutschland ausgesprochen.

Cem Özdemir (60, Grüne) hat eine klare Meinung zum Thema Einwanderung. © Bernd Weißbrod/dpa

"Wir sind auf Weltoffenheit angewiesen. Aber Einwanderung muss viel stärker gesteuert werden. Das bedeutet eben auch, die Frage der irregulären Migration und ihrer Begrenzung ernst zu nehmen", sagte Özdemir der "Welt am Sonntag".

"Wir Grüne müssen uns fragen, ob wir etwa in der Migrationspolitik immer das Ganze im Blick hatten", erklärte er. "Wer Humanität will, darf über Ordnung und Steuerung nicht schweigen."

Zugleich betonte er, dass Deutschland auch künftig auf Zuwanderung angewiesen sein werde – etwa in der Pflege. Und schon heute funktioniere kaum ein Krankenhaus in Deutschland ohne Ärzte und Personal mit Migrationshintergrund, sagte Özdemir.

Über seine eigene Partei sagte er: "Manchmal denke ich: Warum machen wir uns unnötig das Leben schwer?" Es gebe viel mehr Menschen, die den Grünen nahestünden, als sie derzeit oft erreichen.