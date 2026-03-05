Özdemir für Handyverbot an allen Schulen: "Jugendliche nicht den Tech-Konzernen zum Fraß vorwerfen"

Mannheim - Cem Özdemir (60), Spitzenkandidat der Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg , hat für den Fall eines Wahlsiegs ein Handyverbot an allen Schulen im Südwesten angekündigt.

Cem Özdemir (60, Grüne) warnte vor den Folgen von zu früher Social-Media-Nutzung. © Maurizio Gambarini/dpa

"Dann haben wir Gleichheit unter den Schulen", sagte Özdemir in einer Diskussion mit Schülerinnen und Schülern bei einer Veranstaltung des "Mannheimer Morgen" am Mittwochabend.

Zudem begrüßte er die Idee eines Social-Media-Verbots für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Da dafür eine europaweite Regelung nötig sei, müsse sich die Bundesregierung für ein Verbot in Brüssel einsetzen. Özdemir, studierter Sozialpädagoge, warnte vor den negativen Folgen von zu früher Social-Media-Nutzung für die Entwicklung von Kindern.

"Ziel muss sein, dass wir unsere Jugendlichen nicht mehr den Tech-Konzernen zum Fraß vorwerfen", sagte er.

Seit dem 10. Dezember dürfen in Australien Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren keine eigenen Konten mehr auf vielen großen Social-Media-Plattformen besitzen.

Die Regierung will junge Menschen so vor Cybermobbing, problematischem Konsum und belastenden Inhalten schützen. Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (56, CDU) hatte sich nach dieser Entscheidung offen für ein Social-Media-Verbot für Kinder wie in Australien.