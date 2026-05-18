Alien-Festnahme, Weltraum-Herrscher und Drohungen: Trump sorgt mit skurrilen KI-Bildern für Aufsehen
USA - Nanu, was hat Donald Trump (79) denn jetzt schon wieder gepostet? Auf seiner Social-Media-Plattform "Truth Social" veröffentlichte der US-Präsident zahlreiche bizarre KI-Bilder.
Den kuriosen Marathon aus computergenerierten Bildern startete er in der Nacht zu Montag. In mehreren Beiträgen inszenierte er sich als Herrscher über den Weltraum.
Eines davon zeigt den 79-Jährigen in einer Space-Basis, im Hintergrund ist die Erde zu sehen.
Trump drückt dabei auf einen roten Knopf, der offenbar Laserstrahlen auf den Globus feuert und mehrere Explosionen auslöst.
Auf einem weiteren Bild ist der Präsident mutmaßlich auf einem Militärstützpunkt zu sehen. Neben ihm steht ein Alien in Handschellen.
Auch eine Roboter-Armee ist auf anderen Posts zu sehen. Offenbar wollte der US-Präsident damit symbolisch seine Präsenz im Weltraum unterstreichen.
Donald Trump droht dem Iran durch KI-Bilder
Doch damit noch nicht genug: In den mehr als 30 Beiträgen veröffentlichte Trump auch bedrohliche Inhalte.
So zeigt ein Video den Präsidenten im Oval Office, wie er den Befehl zum Abschuss einer iranischen Drohne mit einem Laser anordnet. Auch die Ex-Präsidenten Barack Obama (64) und Joe Biden (83) stellt er in anderen Beiträgen bloß.
Sich selbst inszeniert er jedoch stets als Helden. Trumps skurrile Posting-Marathons sind nichts Neues - bereits mehrfach hatte er beleidigende und provokante Inhalte auf "Truth Social" geteilt.
So sorgte er beispielsweise im Februar für Empörung, als er Michelle (62) und Barack Obama als Affen darstellte.
Titelfoto: Jacquelyn Martin/AP/dpa