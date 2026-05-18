Alien-Festnahme, Weltraum-Herrscher und Drohungen: Trump sorgt mit skurrilen KI-Bildern für Aufsehen

USA - Nanu, was hat Donald Trump (79) denn jetzt schon wieder gepostet? Auf seiner Social-Media-Plattform "Truth Social" veröffentlichte der US-Präsident zahlreiche bizarre KI-Bilder.

Donald Trump (79) teilte zahlreiche fragwürdige KI-generierte Bilder. © Jacquelyn Martin/AP/dpa

Den kuriosen Marathon aus computergenerierten Bildern startete er in der Nacht zu Montag. In mehreren Beiträgen inszenierte er sich als Herrscher über den Weltraum.

Eines davon zeigt den 79-Jährigen in einer Space-Basis, im Hintergrund ist die Erde zu sehen.

Trump drückt dabei auf einen roten Knopf, der offenbar Laserstrahlen auf den Globus feuert und mehrere Explosionen auslöst.

Auf einem weiteren Bild ist der Präsident mutmaßlich auf einem Militärstützpunkt zu sehen. Neben ihm steht ein Alien in Handschellen.

Auch eine Roboter-Armee ist auf anderen Posts zu sehen. Offenbar wollte der US-Präsident damit symbolisch seine Präsenz im Weltraum unterstreichen.