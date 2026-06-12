"Barbarischer, unmenschlicher, abscheulicher Unsinn": Ariana Grande schießt gegen Trump-Regierung

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Ariana Grande kritisierte die US-Einwanderungsbehörde ICE scharf, nachdem das Weiße Haus einen ihrer Songs in einem TikTok-Video verwendet hatte.

Von Janina Rößler

USA - Dass US-Präsident Donald Trump (79) und seine Regierung in den sozialen Medien immer wieder teils kontroverse Videos teilen, ist längst nicht neu. In einem ihrer jüngsten Clips auf TikTok nutzten sie einen Song von Ariana Grande (32) für ihre Zwecke - die Sängerin kritisierte das Weiße Haus dafür scharf.

Ariana Grande (32) möchte nicht, dass das Weiße Haus ihre Musik in TikTok-Videos nutzt.
Ariana Grande (32) möchte nicht, dass das Weiße Haus ihre Musik in TikTok-Videos nutzt.  © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Auf dem offiziellen Account von "The White House" wurde ein Video veröffentlicht, das das harte Vorgehen gegen Einwanderer bewarb.

Gezeigt wurden verschiedene Szenen der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE), in denen Menschen festgenommen worden waren.

"Bye-bye. Präsident Trump hat die sicherste Grenze der Geschichte geschaffen", schrieb der Account dazu.

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Unterlegt waren die Aufnahmen mit Grandes Song "Bye" - eine Entscheidung, die bei der Musikerin alles andere als gut ankam.

Die Sängerin verfasste prompt einen Kommentar und machte ihre Haltung gegenüber der ICE-Behörde unmissverständlich deutlich: "Bitte verwendet meine Musik niemals in Verbindung mit diesem barbarischen, unmenschlichen, abscheulichen Unsinn. F**k ICE."

Mittlerweile wurde der Ton des Videos stummgeschaltet - Grandes öffentliche Kritik blieb also nicht ohne Folgen. Allerdings war die Sängerin nicht die erste Künstlerin, die sich gegen die Verwendung ihrer Musik durch die US-Regierung aussprach.

Donald Trump (79) teilt immer wieder kontroverse Videos in den sozialen Netzwerken.
Donald Trump (79) teilt immer wieder kontroverse Videos in den sozialen Netzwerken.  © Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Weitere Stars sprechen sich gegen die US-Regierung aus

Olivia Rodrigo (23) sprach sich bereits öffentlich gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE aus.
Olivia Rodrigo (23) sprach sich bereits öffentlich gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE aus.  © Jean Baptiste Lacroix / AFP

Auch Popstars wie Sabrina Carpenter (27), SZA (36), Olivia Rodrigo (23) und Kenny Loggins (78) kritisierten das Weiße Haus bereits und forderten es dazu auf, ihre Songs künftig nicht mehr für politische Botschaften oder Social-Media-Videos zu nutzen.

So schrieb Rodrigo unter ein Video, in dem ihr Song "All-American Bitch" verwendet worden war: "Verwendet meine Songs niemals, um eure rassistische, hasserfüllte Propaganda zu verbreiten."

Später erklärte die Sängerin in einem Interview: "Die Tatsache, dass ausgerechnet mein Song darin verwendet wurde, hat mich noch wütender gemacht. Was sie tun, ist so schrecklich, barbarisch und grausam. Ich bin wirklich traurig, in einem Land zu leben, das denkt, dass so etwas in Ordnung ist."

Titelfoto: Montage: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa, Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

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