Trump schwärmt von Rapperin Nicki Minaj: "So heiß und so großartig"

Washington D.C. (USA) - US-Präsident Donald Trump (80) drückte jüngst seine Bewunderung für Rapperin und MAGA-Unterstützerin Nicki Minaj (43) aus. Am Rande eines Mittagessens im Rose Garden des Weißen Hauses bezeichnete er die "Bang Bang"-Sängerin als "so heiß".

Präsident Donald Trump (80) schmeichelte der MAGA‑nahen Rapperin Nicki Minaj (43). © Collage: AFP/Mandel Ngan

"Wir haben auch eine Frau, die so respektiert und so heiß und so großartig ist, und eine so großartige Freundin – ich sage nicht konservativ, ich sage mit gesundem Menschenverstand", startete Trump seinen Monolog.

Minaj sei weder konservativ noch liberal oder gar "progressiv", wie man heute oft sagen würde. Dann kippte die Lobhudelei. Trump bezeichnete Sozialdemokraten als "Kommunisten" und warf einen Blick auf die Weltpolitik.

"Wenn man sich die Leute ansieht, die gerade an der Macht sind. Das ist Wahnsinn", sagte der 80-Jährige. In den Vereinigten Staaten wolle er so etwas niemals zulassen. Für deren Politik gäbe es "keine Nachfrage" in den USA.

Nach Trumps langatmiger Tirade über Kommunisten und Sozialisten gelang es ihm dann doch noch, das Thema kurzzeitig wieder auf Rap-Superstar Nicki Minaj zu lenken.

"Sie ist eine fantastische Person und sie ist eine Frau, die von allen respektiert wird. Sie hat echtes Talent, Nicki Minaj. Nicki, bitte steh auf. So eine großartige Person, die von allen respektiert wird", wiederholte sich Trump.