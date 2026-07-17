"Wo kann Trump getötet werden?": Nachrichtenagentur verbreitet Video

Teheran (Iran) - Die iranische Nachrichtenagentur Fars verbreitet in den sozialen Medien ein Video mit dem englischen Titel "Wo kann Trump getötet werden?".

Wie sicher ist US-Präsident Donald Trump (80)? © Cliff Owen/FR170079 AP/dpa

Es wurde unter anderem auf dem Telegram-Kanal der Agentur, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht, veröffentlicht. Eine Version des Videos auf der Plattform X, die dem US-Milliardär Elon Musk (55) gehört, wurde mittlerweile gelöscht.

Das Video soll etwa die Route der Autokolonne von US-Präsident Donald Trump (80) zu seinem Wohnsitz in Mar-a-Lago in Florida zeigen. Eine Brücke stelle einen sicherheitskritischen Punkt dar.

Die visuelle Darstellung der Route korrespondiert dabei nicht direkt mit öffentlich zugänglichem Kartenmaterial. Die Route des US-Präsidenten in Florida wurde erst im Januar 2026 wegen eines verdächtigen Objekts am Flughafen verändert.

Hintergrund sind Vergeltungsrufe der iranischen Staatsführung für den im Februar getöteten obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei. Chamenei kam am 28. Februar bei einem israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz ums Leben.