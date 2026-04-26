Nach Schüssen auf Trump-Dinner: US-Präsident nutzt Drama für absurde Werbung

Washington (USA) - Dieser Mann weiß, wie er selbst dieses Drama nutzen kann, um eine absurde Werbung unterzubringen. Nach dem Schusswaffen-Zwischenfall beim traditionellen Korrespondenten-Dinner in Washington sieht sich US-Präsident Donald Trump (79) nämlich in seinen umstrittenen Plänen zum Bau eines riesigen Ballsaals am Weißen Haus bestätigt. Warum denn das?

US-Präsident Donald Trump (79) hält einen Sitzplan des neuen Ballsaals im Weißen Haus in der Hand. © Alex Brandon/AP/dpa

"Dieser Vorfall wäre nie passiert, wenn es den derzeit im Bau befindlichen Ballsaal am Weißen Haus, der aus militärischer Sicht als 'top secret' eingestuft ist, schon gäbe", schrieb Trump am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social.

Die von Trump gezogene Verbindung zwischen seinem Ballsaal-Projekt und dem Vorfall bei dem Korrespondenten-Dinner trägt allerdings insofern nicht, als es sich bei dem Dinner um eine private Veranstaltung des Verbands der White-House-Korrespondenten handelt und nicht um eine Feier des Weißen Hauses.

Das genau war geschehen: Während des jährlichen Dinners der White-House-Korrespondenten in einem Hotel in Washington am Samstagabend hatte ein bewaffneter Mann versucht, in den Saal einzudringen, in dem Trump, seine Frau Melania (56) sowie weitere Regierungsmitglieder saßen. An einer Sicherheitskontrolle vor dem Saal fielen Schüsse.

Von den Gästen des Dinners wurde niemand verletzt. Jedoch wurde ein Sicherheitsbeamter von den Schüssen in der Brust getroffen, überlebte aber dank seiner kugelsicheren Weste und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Trump stufte den Vorfall als versuchtes Attentat auf sich selbst ein.