"Sehr, sehr bald": Trump kündigt Freigabe von "interessanten" UFO-Akten an

US-Präsident Donald Trump (79) bei seinem Auftritt in Phoenix. © Alex Brandon/AP/dpa

Nachdem Trump bereits im Februar die Freigabe der Regierungsdokumente über unbekannte Flugobjekte (UFO) und nicht identifizierte Luftphänomene (UAP) angekündigt hatte, legte er am Freitagabend (Ortszeit) nach.

"Ich freue mich, Ihnen heute mitteilen zu können, dass dieser Prozess bereits weit fortgeschritten ist und wir, das muss ich sagen, viele interessante Dokumente gefunden haben. Die ersten Veröffentlichungen werden sehr, sehr bald erfolgen", sagte Trump im Zuge eines Auftritts in der Stadt Phoenix (Arizona).

Der US-Präsident sprach dort im Rahmen eines Events der vom verstorbenen Aktivisten Charlie Kirk gegründeten konservativen Organisation "Turning Point USA".

Trump fügte hinzu, dass er sich diese Ankündigung speziell für dieses überwiegend junge Publikum aufgespart habe: "Ich dachte, das wäre ein gutes Publikum, weil ich euch kenne. Ihr steht total auf sowas. Ich weiß nicht, ob ich das auch tue."