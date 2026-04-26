"Möchtegern-Mörder" eröffnet Feuer bei Trump-Dinner! Schütze festgenommen

Washington, D.C. (USA) - Wegen eines Schusswaffenangriffs während seiner Teilnahme am traditionellen Korrespondenten-Dinner in Washington ist US-Präsident Donald Trump (79) am Samstagabend (Ortszeit) eilig in Sicherheit gebracht worden. Der mutmaßliche Schütze wurde vor Ort festgenommen, Trump warf ihm Mordabsichten vor, die der Mann offenbar als "einsamer Wolf" verfolgt habe.

Donald Trump (79) überstand den Angriff unbeschadet. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Brandon

Durch die Schüsse wurde laut Trump in naher Entfernung ein Sicherheitsbeamter getroffen, der den Angriff aber dank seiner kugelsicheren Weste überlebt habe. Laut dem Washingtoner Polizeichef Jeffrey Carroll wurde der Beamte ins Krankenhaus eingeliefert, sei aber "frohgemut".

In einer Pressekonferenz kurz nach dem Vorfall sagte Trump, der Schütze habe "mehrere Waffen" bei sich gehabt und sei ein "Möchtegern-Mörder". Der US-Präsident fügte hinzu, nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden und seiner Ansicht nach sei der Schütze ein "einsamer Wolf", also ein Einzeltäter.

Der Hintergrund der Tat war zunächst unbekannt. Trump sagte bei seiner Pressekonferenz, der Vorfall werde ihn nicht davon abhalten, "den Krieg im Iran zu gewinnen". "Ich weiße nicht, ob das irgendetwas damit zu tun hatte, ich denke wirklich, dass es nicht so ist, auf Grundlage dessen was wir wissen", fügte der Präsident hinzu. Wenige Minuten zuvor hatte er allerdings gesagt, man könne "nie wissen", ob die Tat nicht mit dem Krieg der USA gegen Iran zusammenhänge.

Trump veröffentlichte ein Video einer Überwachungskamera, das den mutmaßlichen Schützen auf der Flucht vor den Sicherheitskräften zeigt. Aus der Washingtoner Stadtverwaltung hieß es, der Schütze habe als Gast in dem Hotel logiert und sei mit einem Gewehr, einer Handfeuerwaffe und Messern bewaffnet gewesen.