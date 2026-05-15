Aktivisten stören Merz-Auftritt: Security schleift Frau aus Saal

Würzburg - Auftritt des Kanzlers gestört! Am Freitag haben Klimaaktivisten beim Katholikentag die Podiumsdiskussion mit Friedrich Merz (70, CDU) kurzzeitig mit Geschrei, Trillerpfeifen und Pöbeleien unterbrochen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) war am Freitag beim Katholikentag zu Gast. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Auslöser war die Frage eines jungen Mannes, der im Publikum saß und vom Regierungschef wissen wollte, warum dieser die junge Generation für faul halte.

Dem entgegnete Merz: "In meiner Partei hat noch niemand gesagt, dass die Menschen faul sind. Auch ich nicht." Er habe lediglich darauf hingewiesen, dass die Schweizer im Jahr 200 Stunden mehr arbeiten würden als die Deutschen. "Und der Schweiz geht's erkennbar besser als uns."

Weiter kam der Politiker nicht, weil sich plötzlich schreiende Zuhörer aus dem Saal zu Wort meldeten. Zwei Frauen hielten ein Transparent mit der Aufschrift "Klimakrise MERZt uns aus" in die Höhe.

Daraufhin versuchte der Moderator, die Situation zu beruhigen. "Ich möchte Sie ganz eindrücklich bitten, dass wir hier gemeinsam bei diesem Podium bleiben. Das ist die Grundlage von gutem Streit. Das ist die Grundlage von einer Diskussion auch auf dem Katholikentag", sagte er unter Applaus, während eine Störerin von Sicherheitskräften aus dem Raum gezogen wurde. Die Veranstaltung konnte schließlich fortgesetzt werden.