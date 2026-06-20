Einmal Friedrich Merz die Meinung geigen - am Wochenende habt Ihr die Chance

Berlin - Interessierte Bürgerinnen und Bürger können am Wochenende in Berlin beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung auf Tuchfühlung zu den Politikern gehen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) empfängt am Wochenende Besucher in Berlin. © Fabian Sommer/dpa

Kurz vor Entscheidungen über wichtige Reformen können sie beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung hinter die Kulissen des Regierungsbetriebs schauen und zugleich mit Kanzler Friedrich Merz (70, CDU) sowie Ministerinnen und Ministern im Kanzleramt, Bundespresseamt oder Haus der Bundespressekonferenz ins Gespräch kommen.

Am Samstag können Interessierte an einer Regierungspressekonferenz mit Regierungssprecher Stefan Kornelius (60) teilnehmen. Er wird Fragen von Kindern und Jugendlichen beantworten.

Üblicherweise stehen hier die Sprecherinnen und Sprecher jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag den Journalisten Rede und Antwort. Mehrere Ministerinnen sind bei Gesprächsrunden an verschiedenen Orten zu erleben.

Am Sonntag ist der Großteil des Bundeskabinetts im Einsatz. Kanzler Merz stellt sich dem Gespräch in der Regierungszentrale, ebenso wie Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (48, SPD),