Gefälschtes WM-Trikot an Donald Trump verschenkt? Das sagt die Bundesregierung

Berlin/Évian - Auf dem G7-Gipfel beschenkte Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) den US-Präsidenten Donald Trump zu dessen 80. Geburtstag mit einem Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Handelte es sich dabei um eine Fälschung?

Zum 80. Geburtstag von US-Präsident Donald Trump überreichte ihm Kanzler Friedrich Merz (70, CDU) ein Deutschland-Trikot mit der Rückennummer "47". © Michael Kappeler/dpa-pool/dpa

Nein, erklärte ein Regierungssprecher gegenüber TAG24 am Mittwoch: "Es handelt sich um ein Original Fan-Trikot der deutschen Nationalmannschaft".

Grund zur Annahme, dass Merz hier kein originales WM-Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft überreicht hat, gibt ein fehlendes Detail im unteren Bereich der Rückennummer "47".

Dort ist normalerweise nämlich ein kleines Wappen des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) aufgedruckt. Auf Trumps Trikot allerdings nicht. Auch ein weiteres Kennzeichen scheint zu fehlen.

Die Rückennummer findet sich normalerweise auch in kleinerer Form vorne auf dem Trikot, direkt mittig unter den schwarz-rot-goldenen Streifen. Auf den Videoaufnahmen vom G7-Gipfel ist auf der Trikot-Vorderseite jedoch keine kleine "47" zu sehen.