Stiehlt Friedrich Merz NRW-Chef Wüst die Show? Bundeskanzler kommt überraschend zum Landesparteitag

Düsseldorf - Bundeskanzler Friedrich Merz (70) hat sich überraschend zum Landesparteitag der nordrhein-westfälischen CDU am Samstag in Düsseldorf angekündigt.

Bundeskanzler Friedrich Merz (70, l.) und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (50) werden beim Landesparteitag auf der Bühne stehen. © Oliver Berg/dpa

Es habe sich "ein Zeitfenster ergeben", sagte ein Sprecher der CDU NRW auf Anfrage und bestätige damit einen Bericht der "Bild"-Zeitung. Merz werde auch vor den Delegierten reden.

Zunächst hatte es geheißen, dass Merz, der seinen Wahlkreis im Sauerland hat, nicht zu der intern als "Arbeitsparteitag" betitelten Konferenz kommen werde.

Die rund 680 NRW-Delegierten wollen am Samstag die Inhalte des Wahlkampfs des mitgliederstärksten CDU-Landesverbands vorbereiten. In NRW wird im April 2027 ein neuer Landtag gewählt.

Im Mittelpunkt des Parteitags sollte ursprünglich der Bericht des Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (50) stehen.

Nun dürften sich alle Augen auf Merz richten, nachdem die schwarz-rote Koalition in Berlin ein großes Reformpaket vorgelegt hat.