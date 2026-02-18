So will Kanzler Merz die Deutschen zu mehr Leistung bringen

Trier - Klare Worte zum Politischen Aschermittwoch: Im rheinland-pfälzischen Trier hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) einen Mentalitätswechsel zu mehr Leistungsbereitschaft gefordert. Er will das Land damit wieder nach vorn bringen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) möchte von den Deutschen "wieder eine richtig gute Leistung" sehen. © Harald Tittel/dpa

"Lifestyle und Vier-Tage-Woche. Alles schön, kann man alles machen", sagte der Regierungschef. "Aber wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, dann müssen wir jetzt alle mal zusammen ins Rad packen und dafür sorgen, dass in diesem Land wieder eine richtig gute Leistung gezeigt wird."

Deutschland hätte den heutigen Wohlstand nicht, "wenn unsere Eltern mit dieser Mentalität an die Arbeit gegangen wären, die wir heute zum Teil sehen", so Merz.

Er betonte: "Und da möchte ich raus. Ich möchte uns, Sie alle, uns zusammen motivieren, dass wir hier eine neue Kraftanstrengung miteinander unternehmen", verlangte der Kanzler. Sein Rezept dafür: "Nicht mit Zwang, nicht mit Druck, nicht mit neuen Gesetzen, sondern einfach mit Fröhlichkeit an der Arbeit."