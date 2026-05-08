Bekommt Hendrik Wüst auch was? Schwiegervater sahnt bei SKL-Ziehung ab

Hamburg - Millionen-Regen rund um Hendrik Wüst (50)! Der Schwiegervater des NRW-Ministerpräsidenten hat im "Millionenspiel" den Jackpot abgeräumt.

Hendrik Wüst könnte vom satten Gewinn seines Schwiegervaters vielleicht profitieren. © Rolf Vennenbernd/dpa

Im Finale der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) hat Hermann Starting (71) - Vater von Hendrik Wüsts Ehefrau Katharina - gewonnen und sich kurzum zum Millionär gekrönt.

"Ich habe gedacht, ich müsste mich kneifen, ob es wirklich wahr ist oder nicht ein Traum. Und so ein bisschen aufgeregt ist man ja doch", erklärte der Sieger.

Überhaupt erst ins Millionen-Rennen eingestiegen war der 71-Jährige durch den Kauf eines regulären SKL-Loses, später als einer von 20 Teilnehmenden zum Final-Event nach Regensburg eingeladen worden.