Kanzlertausch? NRW-Chef Wüst bezieht bei CDU-Tagung Stellung

Meschede - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (50) hat alle Spekulationen über einen möglichen Kanzlertausch bei einer CDU -Tagung in Anwesenheit von Kanzler Friedrich Merz (70) erneut zurückgewiesen.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, l.) begrüßt Bundeskanzler Friedrich Merz (70, beide CDU) vor dem Hotel zu einer zweitägigen Klausurtagung. © Oliver Berg/dpa

"Ich habe es am Mittwoch öffentlich gesagt, ich habe es am Freitag öffentlich gesagt und ich wiederhole es nochmal: Solche Personalspekulationen sind nicht nur Quatsch, ich will auch ausdrücklich davor warnen", betonte er nach Angaben aus Teilnehmerkreisen in seiner Eröffnungsrede.

Bei dem Treffen in Meschede im Sauerland waren etliche nordrhein-westfälische CDU-Landes-, Bundes- und Europapolitiker anwesend.

Die Herausforderungen, vor denen Deutschland stehe, seien groß und Merz gehe diese Herausforderungen und seine Aufgaben in Deutschland und Europa als Bundeskanzler entschlossen an.

"Dabei hast Du, lieber Friedrich, meine volle persönliche Unterstützung und die volle Unterstützung der gesamten CDU Nordrhein-Westfalen", sagte Wüst den Angaben zufolge an Merz gewandt.