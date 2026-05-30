NRW-Chef verzichtet auf WM-Reise: Was er dem DFB-Team zutraut

Düsseldorf - Derzeit sind zwar keine Reisen von Hendrik Wüst (50, CDU) oder seinen Kabinettmitgliedern zu Spielen der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko geplant - aber der nordrhein-westfälische Ministerpräsident ist vor dem Turnier höchst optimistisch.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (50) ist überzeugt, dass Deutschland bei der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft den Titel holen kann. © Oliver Berg/dpa

"Als Fußballfan sage ich natürlich: Deutschland wird Weltmeister – das kann jedenfalls klappen", so Wüst zur dpa.

Der CDU-Politiker hat als junger Mann Handball gespielt (Spitzname "Henne"), ist aber auch im Fußball firm.

Über einen möglichen Sieg der Nagelsmann-Elf bei der WM sagte Wüst: "Der Weg dahin ist lang und die Konkurrenz bei der Weltmeisterschaft außergewöhnlich stark. Trotzdem traue ich der deutschen Nationalmannschaft sehr viel zu. Sie hat die Qualität und den nötigen Teamgeist, um bis ganz nach vorn zu kommen und um den Titel mitzuspielen."

NRW ist die Heimat mehrerer Bundesligisten wie Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach oder Aufsteiger Schalke 04. Wüst ist bekennender Fan des 1. FC Köln.