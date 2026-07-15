15.07.2026 16:39 Baby-Glück bei Jens Spahn: Er und sein Mann sind jetzt Papas

CDU-Politiker Jens Spahn (46) und sein Ehemann Daniel Funke (44) sind Eltern geworden. Ihr Sohn Georg kam in den USA mithilfe einer Leihmutter zur Welt.

Von Marlen Rothenburg

Berlin - CDU-Politiker Jens Spahn (46) und sein Ehemann Daniel Funke (44) sind Eltern geworden. Ihr Sohn Georg kam in den USA mithilfe einer Leihmutter zur Welt.

Daniel Funke (44, l.) und Jens Spahn (46) sind jetzt frischgebackene Papas. (Archivfoto) © Annette Riedl/dpa Der CDU/CSU-Fraktionschef und der Kommunikationschef bei Peek & Cloppenburg sollen enge Freunde und Kollegen am Mittwoch über die Geburt ihres Sohnes informiert haben. Dass Paar habe in einer persönlichen Nachricht geschrieben: "Willkommen auf der Welt, kleiner Mensch. Möge dein Leben voller Liebe, Gesundheit und Wunder sein und Gottes reicher Segen dich auf deinem Weg beschützen."



Gegenüber "Bild" bestätigte Spahn die Geburt seines Sohnes: "Mein Mann ist Papa geworden, und ich mit ihm. Georg ist unser ganzes Glück. Dieses Gefühl lässt sich kaum in Worte fassen." Nach Informationen der Zeitung ist Daniel Funke der genetische Vater des Kindes. Die Geburt erfolgte durch eine Leihmutter in den USA. Jens Spahn Jens Spahn bei Maischberger: "Natürlich wird das Renteneintrittsalter steigen müssen" In der Mitteilung an ihr Umfeld schreiben Spahn und Funke, die Frau werde auch künftig eine Rolle im Leben ihres Sohnes spielen: "Sie gehört nun quasi zur Familie und wird Georgs Lebensweg begleiten."

Sohn trägt Namen des verstorbenen Großvaters