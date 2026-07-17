Jens Spahn reagiert auf heftige Kritik an Leihmutterschaft: "Habe lange mit mir gerungen"

Berlin - CDU-Politiker Jens Spahn (46) ist durch die Unterstützung einer Leihmutter aus den USA Vater geworden. Weil in Deutschland Leihmutterschaften verboten sind, sind Aufschrei und Kritik groß . Jetzt äußert sich der 46-Jährige erstmals selbst.

Jens Spahn (46, r.) und sein Partner Daniel Funke haben ihren Sohn durch eine Leihmutter bekommen. © Annette Riedl/dpa

"Es ist einfach toll, es ist ein tolles Gefühl", sagte Spahn im Gespräch mit "Bild"-Vize Paul Ronzheimer (40) über die Geburt seines Sohnes. Weiter erklärte er: "Ich habe lange mit mir gerungen, auch was das Thema Leihmutterschaft angeht. Ich bin lange zerrissen gewesen. Aber eben über dieses Ringen und sich mit dem Thema beschäftigen, haben wir uns für diesen Weg entschieden."

Es gebe in diesen Fragen "manchmal kein Schwarz und Weiß und keine einfachen Entscheidungen", so der 46-Jährige.

Zu seiner neuen Verantwortung gegenüber seinem Kind meinte Jens Spahn, er wolle versuchen, seinem Sohn "zu helfen, hoffentlich ein guter Mensch zu werden, seinen Platz im Leben zu finden und auch was weiterzugeben".

Erziehungsziel sei vor allem eines: "Das Wichtigste für ein Kind ist Liebe – angenommen sein, Unterstützung kriegen, Geborgenheit empfinden und erfahren. Das werden und wollen wir unserem Sohn geben."

Sowohl er als auch Ehemann Daniel Funke hätten von Anfang an beide den Wunsch nach einem eigenen Kind gehabt: "Jetzt sind wir Familie und freuen uns."