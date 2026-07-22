Nach Rücktritt von Jens Spahn: Er wird neuer Vorsitzender der Unionsfraktion

Berlin - Nach dem Rücktritt von Jens Spahn (46) als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zeichnet sich nun eine Nachfolge ab.

Thorsten Frei (52, CDU) soll den freigewordenen Posten übernehmen. © Sebastian Gollnow/dpa

Nach übereinstimmenden Informationen haben sich Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU) auf Thorsten Frei (52) als neuen Fraktionsvorsitzenden verständigt. Die CDU will den Personalvorschlag voraussichtlich im Laufe des Tages offiziell bekannt geben.

Am Nachmittag wollen Merz und Söder gemeinsam mit dem Fraktionsvorstand in einer Telefonschalte das weitere Vorgehen beraten. Nach aktuellem Stand ist dafür keine Sondersitzung des Bundestages erforderlich.

Offen bleibt allerdings, wer Frei als Chef des Bundeskanzleramtes nachfolgen wird. Zudem ist noch nicht entschieden, ob Merz weitere Änderungen an seinem Kabinett vornehmen wird.

Entsprechende Überlegungen hatte er bereits im ZDF-Sommerinterview angedeutet.