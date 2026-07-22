Nach Rücktritt von Jens Spahn: Er wird neuer Vorsitzender der Unionsfraktion
Berlin - Nach dem Rücktritt von Jens Spahn (46) als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zeichnet sich nun eine Nachfolge ab.
Nach übereinstimmenden Informationen haben sich Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU) auf Thorsten Frei (52) als neuen Fraktionsvorsitzenden verständigt. Die CDU will den Personalvorschlag voraussichtlich im Laufe des Tages offiziell bekannt geben.
Am Nachmittag wollen Merz und Söder gemeinsam mit dem Fraktionsvorstand in einer Telefonschalte das weitere Vorgehen beraten. Nach aktuellem Stand ist dafür keine Sondersitzung des Bundestages erforderlich.
Offen bleibt allerdings, wer Frei als Chef des Bundeskanzleramtes nachfolgen wird. Zudem ist noch nicht entschieden, ob Merz weitere Änderungen an seinem Kabinett vornehmen wird.
Entsprechende Überlegungen hatte er bereits im ZDF-Sommerinterview angedeutet.
Thorsten Frei wird neuer Vorsitzender der Unionsfraktion
Der 52-jährige Jurist gehört dem Deutschen Bundestag seit 2013 an und genießt innerhalb der Unionsfraktion hohes Ansehen.
Während der Zeit der Ampel-Regierung war Frei als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer eine zentrale Figur der Opposition unter dem damaligen Fraktionschef Friedrich Merz.
Darüber hinaus gilt er als gut vernetzt und verfügt über enge Kontakte, auch zu Vertretern der SPD.
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