Nach Spahns Rücktritt: So unterschiedlich fallen die Reaktionen anderer Politiker aus

Berlin - In einem Schreiben an die Abgeordneten der Unionsfraktion hat Jens Spahn (46, CDU) seinen Rücktritt als Vorsitzender bekannt gegeben. Die Einschätzungen dazu fallen unterschiedlich aus - ein Überblick.

Die Liste der Politiker, die sich zu Spahns (46, r.) Rücktritt äußern, wird immer länger. Unter ihnen befinden sich Katharina Dröge (41, Grüne), Wolfgang Kubicki (74, FDP, oben) oder auch Matthias Miersch (57, SPD). © Bildmontage: Bernd von Jutrczenka/dpa, Oliver Berg/dpa, Bernd von Jutrczenka/dpa, Kay Nietfeld/dpa

Der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Friedrich Merz (70): "Die Entscheidung ist richtig und war unvermeidlich. Glaubwürdigkeit ist in der Politik das höchste Gut. Ich danke Jens Spahn für die Zusammenarbeit."

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch (57): "Als Mensch kann ich erahnen, was die letzten Stunden für Jens Spahn und seine Familie bedeutet haben. Ich wünsche Jens Spahn und seiner Familie für die Zeit nach dem Amt alles Gute und viel Kraft."

Der Linken-Fraktionsvorsitzende Sören Pellmann (49): "Wer politische Verantwortung trägt, muss sich an den Maßstäben messen lassen, die er selbst für andere einfordert. Genau daran ist Jens Spahn gescheitert."

Die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Britta Haßelmann (64) und Katharina Dröge (41): "Hier ging es nicht allein um eine persönliche Entscheidung, die im Widerspruch zur Beschlusslage seiner Partei stand. Vielmehr haben all die Skandale, Fehlentscheidungen und Führungsschwächen im Amt letztlich zu diesem Punkt geführt."