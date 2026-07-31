CSD-Anschlag in Berlin: Kevin Kühnert wirft Politik kalte Reaktionen vor

Berlin - Der frühere SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert (37, SPD) hat die öffentlichen Reaktionen auf den Terroranschlag auf den Christopher Street Day (CSD) in Berlin kritisiert.

Kevin Kühnert (37, SPD) sieht queeres Leben weiterhin von Angst und Umwegen geprägt. © Marcus Brandt/dpa

Statt um die Opfer zu trauern, seien unmittelbar politische Forderungen erhoben und gesellschaftliche Konflikte ausgetragen worden, schrieb Kühnert in einem Gastbeitrag für die "Süddeutsche Zeitung".

Die Hoffnung auf einen "pietätvollen Moment des Innehaltens mit Raum für Trauer und Wut" sei enttäuscht worden, erklärte der ehemalige Bundestagsabgeordnete.

Nach dem Angriff seien kaum Fragen gestellt worden, klagte der 37-Jährige an. Stattdessen sei die Politik "in den sofortigen Sendemodus" gewechselt und habe zahlreiche Forderungen formuliert.

Dabei sei es vor allem um die demonstrative Abgrenzung von anderen politischen und kulturellen Lagern gegangen, so der heutige Lobbyist.

Der Angriff erinnere ihn daran, wie sehr Schwule, Lesben und andere queere Menschen ihren Alltag weiterhin an mögliche Gefahren anpassen müssten.