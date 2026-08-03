"Berlin soll sich selber finanzieren": Markus Söder stichelt gegen Hauptstadt

Berlin - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU ) hat erneut die Finanzbeziehungen zwischen den Bundesländern thematisiert. Mit Bayerns Rolle als großer Zahler im Länderfinanzausgleich haderte er - und verteilte dabei einen Seitenhieb gegen Berlin .

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU) nahm am ARD-Sommerinterview "Bericht aus Berlin" teil. © Fabian Sommer/dpa

Im ARD-Sommerinterview stellte sich Markus Söder (59) am Sonntag den Fragen von ARD-Hauptstadtstudio-Chefredakteurin Anna Engelke (57). Anschließend beantwortete der CSU-Politiker Fragen aus der Instagram-Community.

Dabei wollte ein Zuschauer wissen: Welches Bundesland könne der Parteivorsitzende der CSU am wenigsten leiden - und warum?

"Also, ich habe gegen gar keins was. Ich finde alle irgendwie toll", sagte Söder zunächst. Allerdings folgte direkt ein Seitenhieb in Richtung der Länder, die finanzielle Unterstützung erhalten.

"Ich würde mir nur wünschen, dass alle Tollen sich auch so toll selber finanzieren", erklärte der Ministerpräsident. "Ich habe überhaupt nichts gegen Berlin. Aber Berlin soll halt sich selber finanzieren und nicht durch die Bayern."