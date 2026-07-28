"Speed-Dating internationaler Politik": Söder tourt durch Südosteuropa

München - Zu Beginn der parlamentarischen Sommerpause in Bayern geht Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU ) auf Reisen. Am Donnerstag und Freitag fliegt er nach Ungarn, Griechenland und in die Republik Moldau.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU) will zu Beginn der parlamentarischen Sommerpause ein paar politische Beziehungen vertiefen. © Soeren Stache/dpa

"Diese Reise wird ein Speeddating internationaler Politik mit dem für Bayern traditionell wichtigen Fokus auf Südosteuropa", sagte Söder der Deutschen Presse-Agentur in München.

Das Reiseziel fasste er so zusammen: "Wir setzen dabei unterschiedliche Akzente: Kontakte wiederbeleben in Ungarn, Kontakte intensivieren in Griechenland und Kontakte neu knüpfen in Moldau."

Damit vertiefe der Freistaat seine Gesamtstrategie für Südosteuropa. "Bayern ist als stabiler demokratischer Anker und Wirtschaftspartner sehr gefragt. Für uns gilt: Je schwieriger traditionelle Märkte werden, desto aktiver müssen wir werden, weitere Märkte zu erschließen. Genau das tun wir", betonte er.

In Ungarn will Söder den neuen Regierungschef treffen. "Wir hatten immer sehr enge Verbindungen zu Ungarn. Diese traditionell guten Beziehungen werden wir nun mit dem neuen Ministerpräsidenten Péter Magyar (45) wieder aufnehmen, nachdem wir sie nach schwierigen Jahren ausgesetzt hatten."

Bayern wolle eine gemeinsame Regierungskommission beleben und die Zusammenarbeit zwischen Universitäten ausbauen.