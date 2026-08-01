Söder-Tochter Gloria Burkandt mit TV-Beichte: "Am meisten Angst habe ich vor meinem Vater"

München - Die ProSieben-Show "Born Famous" geht der Frage nach, ob es ein Fluch oder ein Segen ist, wenn Mama oder Papa berühmt sind. In der neuesten Ausgabe gab Gloria-Sophie Burkandt (27) neue Einblicke in die Beziehung zu ihrem Vater – Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder (59).

Gloria-Sophie Burkandt (27) ist CSU-Chef Markus Söders (59) älteste Tochter aus einer früheren Beziehung. © Joyn

Die Doku-Serie begleitet die 27-Jährige beim Streaming-Award "Blauer Panther" in München. Dort soll sie eine Rede halten.

Als Gloria Burkandt sieht, dass ihr Vater in der ersten Reihe direkt vor dem Rednerpult sitzen wird, rutscht ihr das Herz in die Hose.

"Da werde ich definitiv nicht hinschauen, wenn ich meine Rede halte", sagt sie. "Das wäre der einzige Grund, warum ich vielleicht stottern würde, wenn ich sehe, wie er mich ansieht."

Die Influencerin gesteht: "Am meisten Angst und Respekt hab ich vor meinem Vater. Mir ist es sehr wichtig, dass mein Papa stolz auf mich ist."

Es ist das erste Mal, dass Söder seine uneheliche Tochter auf einer Bühne sieht. "Natürlich guckt er auch mit kritischem Auge und schaut, wie ich das mache. Ob ich schon ready bin für die Medienwelt", erklärt Gloria Burkandt.