Markus Söders Ehefrau Karin: "Es war Liebe auf den ersten Blick"
Von Lukas Dubro und Benedikt Zinsmeister
München - Zwischen Karin Baumüller-Söder (53) und ihrem Ehemann Markus Söder (59) hat es nach Worten der bayerischen "First Lady" direkt gefunkt.
"Ich wusste schon immer, dass mein Mann der Richtige für mich ist", sagte die 53-jährige Ehefrau des bayerischen Ministerpräsidenten im Interview mit der Zeitschrift "Bunte".
"Es war Liebe auf den ersten Blick", sagte sie weiter.
Karin Baumüller-Söder und Markus Söder sind dem Bericht zufolge seit 1999 verheiratet. Sie haben eine Tochter und zwei Söhne.
"Den Familienverband finde ich ganz wichtig. Ich liebe unsere Ehe. Ich liebe die Kinder, die aus ihr entstanden sind", sagte Baumüller-Söder.
"Wir sind eine sehr enge Familie, ich bin mit meinen Kindern sehr eng. Wir telefonieren oft am Tag, auch wenn sie in anderen Städten sind."
Ihre Tochter Selina sagte gegenüber "Bunte": "Meine Mutter und ich verstehen uns blind, sie unterstützt mich bei allem, ohne mich zu irgendetwas zu drängen. Dafür bin ich sehr dankbar."
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa