Markus Söders Ehefrau Karin: "Es war Liebe auf den ersten Blick"

München - Zwischen Karin Baumüller-Söder (53) und ihrem Ehemann Markus Söder (59) hat es nach Worten der bayerischen "First Lady" direkt gefunkt.

Markus Söder (59), Ministerpräsident von Bayern, und seine Frau Karin Baumüller-Söder (53) sind seit über einem Vierteljahrhundert verheiratet. © Felix Hörhager/dpa

"Ich wusste schon immer, dass mein Mann der Richtige für mich ist", sagte die 53-jährige Ehefrau des bayerischen Ministerpräsidenten im Interview mit der Zeitschrift "Bunte".

"Es war Liebe auf den ersten Blick", sagte sie weiter.

Karin Baumüller-Söder und Markus Söder sind dem Bericht zufolge seit 1999 verheiratet. Sie haben eine Tochter und zwei Söhne.

"Den Familienverband finde ich ganz wichtig. Ich liebe unsere Ehe. Ich liebe die Kinder, die aus ihr entstanden sind", sagte Baumüller-Söder.

"Wir sind eine sehr enge Familie, ich bin mit meinen Kindern sehr eng. Wir telefonieren oft am Tag, auch wenn sie in anderen Städten sind."