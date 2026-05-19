Söder hofft auf Mittelstreckenraketen made in Bayern

München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU ) hofft auf einen überdurchschnittlichen Aufwuchs der Bundeswehr im Freistaat – und auf Mittelstreckenraketen made in Bayern.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU) hofft, dass Bayern vom Rüstungsaufschwung profitiert. © Peter Kneffel/dpa

Nachdem die USA auf eine Stationierung solcher Waffen in Deutschland verzichten wollen, plädierte Söder nach einer Kabinettssitzung in München für einen Ersatz möglichst aus eigener Produktion.

"Ziel müsste es sein, eine eigene Mittelstreckenraketenstruktur auf den Weg zu bringen", sagte Söder – ausgehend von den "Taurus"-Marschflugkörpern.

"Aus den Taurus-Kompetenzen und anderen" könne möglicherweise ein eigenes Mittelstreckenkonsortium mit bayerischen Unternehmen entstehen, sagte er.

Dafür wollten sich die Staatsregierung und er selbst im Bund einsetzen.

Zudem rief Söder die Bundesregierung auf, einen Einstieg bei KNDS nicht zu "verschlafen" – der deutsch-französische Rüstungskonzern strebt an die Börse. Der Bund solle sich mit 30 Prozent plus X beteiligen, forderte der CSU-Chef.

Eigentlich sei dies auch Konsens in Berlin, aber es hake an Formalitäten und Formalien. Das dürfe nicht sein.