Mehrwertsteuer-Erhöhung? Markus Söder bezieht Stellung

Berlin/München - Wie soll eine Reform der Einkommensteuer finanziert werden? Das wird einer der großen Brocken beim Reformpaket der Koalition. CSU-Chef Markus Söder (59) ist gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer.

Markus Söder (59) lehnt eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ab. © Malin Wunderlich/dpa

Er halte generell Mehrwertsteuererhöhungen in der jetzigen Phase der hohen Inflation für kein gutes Signal, sagte der bayerische Ministerpräsident in der ARD-Sendung "Caren Miosga".

Er habe sich schon dagegen ausgesprochen. Er könne sich nicht vorstellen, dass es komme.

Die schwarz-rote Koalition will bis zur Sommerpause ein großes Reformpaket zu den zentralen Themen Steuern, Arbeitsmarkt, Rente und Bürokratieabbau auf den Weg bringen.

Eine Reform der Einkommensteuer kostet viele Milliarden. Offen ist die Frage der Gegenfinanzierung.

Der CSU-Chef zeigte sich offen für pauschale Kürzungen bei Subventionen. Er glaube, dass "globale Rechnungen" leichter und gerechter seien, als wenn man sich "ein, zwei" herauspicke, sagte Söder.

Unionsfraktionschef Jens Spahn (46) hatte sich bei Subventionen und Steuervergünstigungen für eine pauschale Kürzung um fünf Prozent ausgesprochen.