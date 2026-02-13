Narrengericht verurteilt Söder zu 150 Litern Strafwein: "Bin total demütig und bescheiden"

Stockach - 150 Liter Strafwein muss Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU) an das traditionelle Narrengericht in Stockach zahlen. Die Strafe von zweieinhalb Eimern sei noch relativ mild, sagte der Fastnachts-Richter.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU, M.) wurde am Donnerstagabend vor dem Narrengericht verurteilt. © Felix Kästle/dpa

Der CSU-Chef wurde in allen drei Anklagepunkten schuldig gesprochen und auch zu einem Oktoberfest-Besuch mit dem Narrengericht verdonnert. Er nahm die Strafe an.

Das 675 Jahre alte Stockacher Narrengericht, das zu den Höhepunkten der schwäbisch-alemannischen Fastnacht im Südwesten gehört, verurteilte Söder unter anderem wegen Täuschung im Bierzelt, Größenwahn und Verrat an der guten konservativen Sache.

Auf der Anklagebank der Institution saßen auch schon Franz Josef Strauß (†73, CSU) und Angela Merkel (71, CDU). Die Verhandlung findet immer am Schmotzigen Donnerstag statt, im Karneval als Weiberfastnacht bekannt.

Söder beteuerte in seiner Verteidigungsrede seine Unschuld. Ganz ohne Verkleidung ging es für den Fastnachts-Fan nicht auf die Bühne. Im Büßerhemd war er zur Verhandlung vor dem Grobgünstigen Narrengericht erschienen.

Das Gericht bezeichnete er als "durchgegenderte Bischofskonferenz in grünen Bademänteln". Und: "Ich dachte, Baden-Württemberg ist das Land von Hugo Boss."