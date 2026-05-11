Söder: Regierung muss Leistungsfähigkeit erhöhen

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Die Debatten beim Koalitionsausschuss in der Villa Borsig waren für Schwarz-Rot kein Ruhmesblatt. Jetzt müsse Leistung zählen, mahnt Bayerns Ministerpräsident.

Von Michael Donhauser

München - CSU-Parteichef Markus Söder (59) hat vor einer erneuten Sitzung des Koalitionsausschusses am Dienstag in Berlin die Regierungskoalition zur Einigkeit aufgerufen.

Neue Richtung: CSU-Chef Markus Söder (59) will sich nicht weiter in ideologischen Debatten verheddern.
Neue Richtung: CSU-Chef Markus Söder (59) will sich nicht weiter in ideologischen Debatten verheddern.  © Peter Kneffel/dpa

"Wir müssen in den nächsten Wochen alle daran arbeiten, dass wir die Leistungsfähigkeit der Regierung erhöhen und nicht uns selbst bespiegeln oder auch in ideologischen Debatten verheddern", sagte Söder nach einer Sitzung seines Parteivorstands in München

Nach der vom Streit geprägten Sitzung des Koalitionsausschusses in der Berliner Villa Borsig, die "kein Höhepunkt der Koalitionsarbeit" gewesen sei, müsse sich die Bundesregierung nun auf das Wesentliche fokussieren.

Es bedürfe "mentaler Aufräumarbeiten", sagte Söder.

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Die derzeitigen Meinungsumfragen, die der AfD Zugewinne und einen deutlichen Vorsprung vor der zurückfallenden Union attestierten, bezeichnete der bayerische Ministerpräsident als "Alarmsignal".

Darauf dürfe die Koalition jedoch nicht mit Hektik oder Panik reagieren. "Vor allem nicht mit Streit", sagte Söder.

Nicht immer auf die Kleinen: Söder offen für Debatte über Reichensteuer

Die Bundesregierung darf nach Ansicht Söders in ihrer Arbeit nicht in Hektik, Panik oder gar Streit verfallen. (Symbolfoto)
Die Bundesregierung darf nach Ansicht Söders in ihrer Arbeit nicht in Hektik, Panik oder gar Streit verfallen. (Symbolfoto)  © Bernd von Jutrczenka/dpa

Die zunächst geplante Entlastungsprämie in Höhe von 1000 Euro, die Arbeitgeber ihrem Personal steuerfrei hätten zahlen sollen, sei aus seiner Sicht nach der negativen Entscheidung im Bundesrat vom Tisch.

Die Kosten hätten sich als zu hoch, die Akzeptanz vor allem in der Wirtschaft als zu gering herausgestellt.

Auch Bayern hatte sich im Bundesrat gegen die Prämie gestellt - im Koalitionsausschuss hatte Söder noch zugestimmt. 

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"Man sollte nicht versuchen, es künstlich zu verlängern", sagte Söder zu Diskussionen über eine Alternative zu der gescheiterten Prämie. Stattdessen solle die Koalition das Geld in eine Steuerreform stecken. 

Dafür setzte Söder bereits Leitplanken: Einer Anhebung des allgemeinen Spitzensteuersatzes (derzeit 42 Prozent) oder der Erbschaftsteuer werde die CSU nicht zustimmen, kündigte der CSU-Chef an.

Die Debatte über die Reichensteuer (derzeit 45 Prozent) könne man dagegen führen.

Titelfoto: Montage: Bernd von Jutrczenka/dpa + Peter Kneffel/dpa

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