Söder: Regierung muss Leistungsfähigkeit erhöhen

München - CSU -Parteichef Markus Söder (59) hat vor einer erneuten Sitzung des Koalitionsausschusses am Dienstag in Berlin die Regierungskoalition zur Einigkeit aufgerufen.

Neue Richtung: CSU-Chef Markus Söder (59) will sich nicht weiter in ideologischen Debatten verheddern. © Peter Kneffel/dpa

"Wir müssen in den nächsten Wochen alle daran arbeiten, dass wir die Leistungsfähigkeit der Regierung erhöhen und nicht uns selbst bespiegeln oder auch in ideologischen Debatten verheddern", sagte Söder nach einer Sitzung seines Parteivorstands in München.

Nach der vom Streit geprägten Sitzung des Koalitionsausschusses in der Berliner Villa Borsig, die "kein Höhepunkt der Koalitionsarbeit" gewesen sei, müsse sich die Bundesregierung nun auf das Wesentliche fokussieren.

Es bedürfe "mentaler Aufräumarbeiten", sagte Söder.

Die derzeitigen Meinungsumfragen, die der AfD Zugewinne und einen deutlichen Vorsprung vor der zurückfallenden Union attestierten, bezeichnete der bayerische Ministerpräsident als "Alarmsignal".

Darauf dürfe die Koalition jedoch nicht mit Hektik oder Panik reagieren. "Vor allem nicht mit Streit", sagte Söder.