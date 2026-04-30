Söder zu Trump-Drohung: "Wir sollten alle cool bleiben"

München - Nach der Drohung von Präsident Donald Trump (79) zum Abzug von US-Soldaten aus Deutschland empfiehlt CSU-Chef Markus Söder (59) allen Beteiligten mehr Gelassenheit.

Howdy, Partner: CSU-Chef Markus Söder (59) rät sowohl den Amerikanern als auch den Deutschen, cool zu bleiben. © Sven Hoppe/dpa

"Ich hoffe sehr, dass der US-Präsident weiter im Interesse der eigenen Streitkräfte handelt und die Präsenz in Deutschland stärkt. Mein Wunsch: Wir sollten alle cool bleiben. Die amerikanischen Streitkräfte fühlen sich sehr wohl in Deutschland", sagte der bayerische Ministerpräsident der "Bild"-Zeitung.

Ein US-Truppenabzug wäre – so Söder weiter – weder im deutschen Interesse noch im Interesse der Vereinigten Staaten.

"Deutschland ist ein zentraler strategischer Stützpunkt für die US-Streitkräfte in aller Welt. Mit Grafenwöhr haben wir in Bayern den größten Truppenübungsplatz in ganz Europa. Hier werden auch ukrainische Soldaten trainiert, die sich erfolgreich gegen die russische Übermacht wehren."

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor zum wiederholten Male mit einem Abzug von US-Soldaten aus Deutschland gedroht.

Konkret prüften die USA eine mögliche Reduzierung ihrer Truppen.