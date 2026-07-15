Söder-Sprössling Gloria-Sophie Burkandt verrät: "Mein Vater hat mich nicht gesehen"
München - In der neuen ProSieben-Show "Born Famous" gibt Gloria-Sophie Burkandt (27) Einblicke in die Beziehung zu ihrem Vater, dem Ministerpräsidenten von Bayern, Markus Söder (59).
Oktoberfest-Anstich: Markus Söder hat viele Termine, Gloria hofft auf ein kurzes Treffen. Doch vor dem Zelt bleibt kaum Zeit für ein Hallo: "Ich habe zugeschaut und habe gelächelt, aber mein Vater hat mich nicht gesehen", erzählt sie in der Doku.
Während sie für ihren Vater offenbar in den Hintergrund rutscht, wird sie selbst immer in Verbindung mit Söder gesehen. "Ich würde gerne als Gloria-Sophie wahrgenommen werden, nicht als Tochter von …", erklärt die 27-Jährige.
Gloria, die als Model und Autorin arbeitet, sucht ihre Identität jenseits ihres Vaters. Ihre Mutter zieht sie praktisch alleine groß, der Vater ist beruflich stark eingespannt und hat eine neue Familie mit Karin Baumüller-Söder.
Gerade sein berufliches Engagement nimmt Gloria ihrem Vater aber nicht übel: "Es wäre egoistisch zu sagen, mein Vater soll alles hinschmeißen und mehr Zeit mit mir verbringen", betont sie im Interview mit ProSieben.
Dass sie auch alleine klarkommt, ist der 27-Jährigen wichtig: "Ich lebe mein Leben selbstständig, und das ist ganz wichtig für die eigene Identität."
Gloria-Sophie Burkandt über Vater Markus Söder: "Herkunft ist kein Verdienst"
In dieser Hinsicht ist Söder auch ihr großes Vorbild. "Mein Vater hat mir gezeigt, was es bedeutet, wirklich zu brennen für eine Berufung, für eine Überzeugung." Der "Freiraum", den sie in ihrer Jugend bekommen habe, habe es ihr ermöglicht, auf eigenen Beinen zu stehen.
Mit den Schattenseiten des Promi-Status umzugehen, war dabei nicht immer leicht. "Natürlich bringt der Name Erwartungen mit sich. In der Schule wurde mir mehr abverlangt als anderen. Ich habe gelernt, damit umzugehen, nicht durch Abschottung, sondern indem ich aufgehört habe, mich daran zu messen."
Ein Detail hilft: "Zum Glück trage ich den Nachnamen meiner Mutter. Das gibt mir etwas, das ich sehr schätze: die Möglichkeit, erst einmal als Mensch wahrgenommen zu werden."
Trotzdem begreift sie ihr Privileg auch als Möglichkeit: "Wer keine Reichweite nutzt, verschenkt eine Chance, die andere nie bekommen", stellt Gloria den Anspruch an sich selbst. "Herkunft ist kein Verdienst. Aber sie prägt. Und es liegt an einem selbst, was man daraus macht", findet Gloria.
Die Langzeit-Reality-Doku begleitet neben Gloria auch Summer Terenzi (19), Josefine Scholl (18) und Diego Pooth (22). "Born Famous - Fluch oder Segen?" läuft ab Donnerstag, um 20.15 Uhr, auf ProSieben und zum Streamen auf Joyn.
Titelfoto: Joyn