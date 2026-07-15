Söder-Sprössling Gloria-Sophie Burkandt verrät: "Mein Vater hat mich nicht gesehen"

München - In der neuen ProSieben-Show "Born Famous" gibt Gloria-Sophie Burkandt (27) Einblicke in die Beziehung zu ihrem Vater, dem Ministerpräsidenten von Bayern, Markus Söder (59).

Ein Gesicht in der Menge: Wenn Vater Markus Söder (59) da ist, rutscht Gloria-Sophie in den Hintergrund. © Joyn

Oktoberfest-Anstich: Markus Söder hat viele Termine, Gloria hofft auf ein kurzes Treffen. Doch vor dem Zelt bleibt kaum Zeit für ein Hallo: "Ich habe zugeschaut und habe gelächelt, aber mein Vater hat mich nicht gesehen", erzählt sie in der Doku.

Während sie für ihren Vater offenbar in den Hintergrund rutscht, wird sie selbst immer in Verbindung mit Söder gesehen. "Ich würde gerne als Gloria-Sophie wahrgenommen werden, nicht als Tochter von …", erklärt die 27-Jährige.

Gloria, die als Model und Autorin arbeitet, sucht ihre Identität jenseits ihres Vaters. Ihre Mutter zieht sie praktisch alleine groß, der Vater ist beruflich stark eingespannt und hat eine neue Familie mit Karin Baumüller-Söder.

Gerade sein berufliches Engagement nimmt Gloria ihrem Vater aber nicht übel: "Es wäre egoistisch zu sagen, mein Vater soll alles hinschmeißen und mehr Zeit mit mir verbringen", betont sie im Interview mit ProSieben.

Dass sie auch alleine klarkommt, ist der 27-Jährigen wichtig: "Ich lebe mein Leben selbstständig, und das ist ganz wichtig für die eigene Identität."