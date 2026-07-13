13.07.2026 14:59 Obwohl er gegen Verbot ist: Söder offen für Social-Media-Beschränkungen bis zu diesem Alter

CSU-Chef Markus Söder hält nichts von einem Verbot, ist jedoch offen für Social-Media-Beschränkungen bis 13 Jahren.

Von Marco Hadem München - CSU-Chef Markus Söder (59) hat sich offen für strikte Social-Media-Beschränkungen für Kinder unter 13 Jahren gezeigt. "Ich finde es richtig, dass wir an der Stelle über Beschränkungen reden", sagte der bayerische Ministerpräsident nach einer Sitzung des CSU-Vorstands in München.

Betreutes posten: Bis zum Alter von 13 Jahren sollen Kinder nur zeitlich begrenzt und unter Aufsicht der Eltern Soziale Medien nutzen dürfen. © Marcus Brandt/dpa Nun müsse sich zeigen, wie die Länder den Vorschlag umsetzen könnten. "Das muss man genau auswerten. Aber wir sind dafür open-minded." Expertinnen und Experten hatten zuvor im Auftrag der EU-Kommission empfohlen, den Zugang zu Social Media für Kinder unter 13 Jahren zu beschränken. Bis zu diesem Alter sollte die Nutzung nur zeitlich begrenzt unter Aufsicht der Eltern oder in pädagogischem Kontext möglich sein, so ihre in Brüssel präsentierten Empfehlungen. Markus Söder Mehrwertsteuer-Erhöhung? Markus Söder bezieht Stellung Söder lobte, dass der Vorschlag keine Beschränkungen mehr für ältere Kinder bis 16 Jahren enthalte, wie er vorher diskutiert beziehungsweise etwa in Australien auch umgesetzt worden war. "Junge Menschen fahren mit 17 (Jahren) Auto, viele wollen, dass sie mit 16 wählen, aber sie dürfen sich vorher nicht informieren", sagte er. Das wäre dann vom Alter her "etwas schwieriger.

Kritik kommt von Bayerns Digitalminister