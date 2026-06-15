Söder warnt vor den Wölfen an der Tür: "Wir sind zum Erfolg verdammt."

München - Im Ringen um umfassende Sozial- und Steuerreformen fordert CSU-Chef Markus Söder (59) Kompromissbereitschaft von allen Seiten – die beschlossene Ausweitung der Mütterrente will er aber keinesfalls rückgängig machen.

CSU-Chef Markus Söder (59, M.) stimmt seine Partei darauf ein, erfolgreiche Politik umzusetzen, um das Vertrauen der Wähler zu gewinnen. © Sven Hoppe/dpa

"Wir wissen alle, dass wir jetzt in den kommenden Wochen Kompromisse machen müssen. Jeder, auch wir", sagte Söder nach einer CSU-Vorstandssitzung in München.

Das bedeute, dass nicht jeder jubeln werde. "Aber keine Lösung zu erreichen, nur in Schönheit zu sterben, wird am Ende keinen Erfolg bringen", warnte der CSU-Vorsitzende.

Das werde sonst nur als eine Art Staatsversagen gewertet. "Und das werden wir nicht akzeptieren."

Die Wochen bis zur Sommerpause seien entscheidend, mahnte Söder.

Mit Blick auf aktuelle Umfragen sagte er: "Die Wölfe stehen vor der Tür, wenn ich das sagen darf. Die Prozentzahlen der AfD zeigen es eindeutig. Umso wichtiger und entscheidender ist es, dass wir Erfolg haben. Wir sind zum Erfolg verdammt."

Die CSU wisse um ihre Verantwortung, ob in der Steuer- oder in der Sozialversicherungspolitik ist, sagte Söder. Er wolle deshalb auch "keine maximalen roten Linien aufzeigen".